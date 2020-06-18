Названы лучшие пляжи России для уединенного отдыха во время пандемии

Россиянам перечислили малоизвестные и безлюдные пляжи страны, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Список приводится на сайте издания SM-News.

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В первую очередь редакторы выделили Стеклянную бухту во Владивостоке, которая считается примечательной из-за своего покрытия — вместо песка на берегу рассыпана крошка из разноцветных осколков стекла.

На втором месте оказалось озеро Джека Лондона в Магаданской области, куда туристы могут отправиться с палатками или остановиться на базе отдыха, а на третьем — пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района. «Там не найти шумных развлечений, популярных ночных баров, здесь есть лишь неглубокое теплое море, мягкий золотой песок и огромное количество зелени», — описали его авторы.

Также в список малоизвестных пляжей попали побережье в поселке Дедеркой в Туапсинском районе, окруженный горами с трех сторон, и пляж «Посольский сор» на озере Байкал, где хорошо прогревается вода.

Ранее эксперты назвали самые безопасные европейские страны для путешествий во время пандемии коронавируса. Рейтинг возглавили Грузия, Греция и Хорватия.

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