Российские пляжи разочаровали туристов

Российские туристы больше всего остались недовольны отдыхом на отечественных пляжах. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что 30 процентов опрошенных не получили удовольствия от отпуска на российских пляжах. Так, черноморские курорты россияне невзлюбили из-за холодной воды, больших волн и огромного скопления людей. В Сочи не понравилось отдыхать семьям с детьми из-за крупной гальки. Также некоторые респонденты оставили негативные отзывы о московских пляжах — «кучи мусора в песке и в воде».

Вдобавок россиянам (16 процентов опрошенных) не понравились пляжи Индонезии, а именно — Бали. Среди минусов туристы перечислили сильное течение, большие волны, невозможность поплавать и грязь.

13 процентов остались не удовлетворены отдыхом на Шри-Ланке, отметив, что вода в океане пахла пластиком и сливами вблизи города, а из-за высоких волн и рифов невозможно зайти в воду.

Также в антирейтинг пляжного отдыха вошли курорты Марокко (так считают 12 процентов респондентов), Вьетнама (11 процентов россиян), Индии (8 процентов), Черногории (7 процентов) и Туниса (3 процента).

В феврале туристический сервис TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших пляжей мира, составленный на основе отзывов и впечатлений путешественников. Первое место занял бразильский пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Один из путешественников назвал это место раем.

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