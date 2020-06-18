Журналистка описала реальную обстановку в Крыму после открытия курортного сезона

Крымская журналистка описала реальную обстановку на полуострове после открытия курортного сезона. Репортаж из города-курорта Алушты в четверг, 18 июня, опубликовала «Комсомольская правда».

По словам репортера, уже по пути на южный берег Крыма (ЮБК) стало заметно, что на полуострове увеличилось число приезжих — появилось много автомобилей с номерами других регионов, а также Белоруссии и Украины. Однако на популярной у туристов набережной курорта было пусто: расстояние между людьми составляло не «пресловутые полтора метра, а целых пять».

В городе уже открылось большинство кафе и ресторанов. Правда, их количество заметно сократилось: после двухмесячного простоя некоторые заведения закрылись или обанкротились.

Также посетителям курорта начали предлагать различные развлечения: экскурсии, морские прогулки и выезды на рыбалку. Цены на все услуги значительно выросли по сравнению с прошлым годом — к примеру, тогда рыбалка стоила тысячу, а сейчас — полторы тысячи рублей.

«Дело в том, что на катер теперь пускают не больше пяти человек по санитарным нормам, а раньше можно было сажать по десять», — объяснил подорожание продавец.

Он добавил, что новый прайс будет составлен и для автобусных экскурсий, поскольку, согласно новым правилам, и этот транспорт нельзя загружать на сто процентов.

Туристы, с которыми побеседовала репортер, рассказали, что сняли жилье в частном секторе за 1300 рублей в сутки, при этом с них не требовали никаких справок и документов. Отдыхающие признались, что решили приехать до официального открытия сезона, поскольку с этого времени на полуострове могут вырасти цены на аренду. Пока средняя стоимость сохраняется на уровне 1300-1500 — 2500 рублей в сутки.

В отелях курорта рассказали, что первым постояльцам предоставляются скидки, которых в июле уже не будет. К примеру, если сейчас номер в трехзвездочном отеле на набережной стоит четыре тысячи рублей в сутки (но туда заселяют только крымчан), то в течение месяца его цена возрастет до пяти-шести тысяч рублей.

В четырехзвездочном отеле временно действует акция, по которой стоимость суточной брони составляет чуть больше 3,5 тысячи рублей. Две недели спустя бронь обойдется туристам уже в 14 тысяч рублей, местным предоставят небольшую скидку.

Крымские отели, санатории и пансионаты с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии. С 1 июля на полуострове официально откроется сезон для всех российских туристов. Согласно новым правилам, для заселения в санатории им придется предоставить справки об отсутствии коронавируса, в других объектах размещения этого не потребуется.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!