Назван самый востребованный летний курорт в России — аэропорт Симферополя занимает первое место среди авиаузлов туристических регионов страны по числу купленных авиабилетов. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

По его словам, количество бронирований перелетов в Крым с 1 июля, когда ожидается полноценное открытие туристического сезона в стране, превышает показатели даже по направлению в не менее востребованный у россиян Сочи.

«Если брать всю страну, то мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну тут понятно, это не только туристические, но и деловые центры, поэтому после коронавируса многие поехали по делам», — заключил Черняк.

Собеседник агентства добавил, что полуостров также занимает лидирующую позицию среди отечественных курортов по запросам в сетевых поисковиках. Кроме того, о росте популярности Крыма может свидетельствовать расширение маршрутной сети и увеличение количества авиаперевозчиков в местном аэропорту.

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17 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о новых правилах отдыха в республике летом 2020 года. Так, с 1 июля на территорию разрешат въезд гражданам других регионов России, при этом на мосту через Керченский пролив будет действовать температурный контроль.

Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начнут принимать отдыхающих из всех российских регионов.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 575 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписан 381 выздоровевший пациент, 18 носителей инфекции скончались.

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