Россиянам обозначили сроки роста цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в России в условиях пандемии коронавируса могут начать расти в конце июня. Такие сроки в беседе с «Интерфаксом» в среду, 17 июня, обозначила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

В настоящее время, по ее словам, стоимость перелетов на первые два летних месяца не выросла, средняя сумма составляет от 12 до 24 тысяч рублей, что сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года.

«Стоимость перевозки может начать повышаться в конце июня — на вылеты после 15 июля», — заявила Ломидзе.

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Эксперт также предположила, что в условиях необходимости соблюдать дистанцию авиаперевозки будут пользоваться большим спросом среди россиян, чем железнодорожные путешествия.

26 мая сообщалось, что в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям в России будет аналогична прошлогодней или ниже ее. Так, в настоящее время рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос.

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