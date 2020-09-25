Швейцария проведет референдум о прекращении свободного передвижения с ЕС

Граждане Швейцарии проголосуют за сохранение или прекращение свободного передвижения со странами Евросоюза на ближайшем референдуме. Об этом пишет Swiss Info.

С инициативой проведения референдума выступила Швейцарская народная партия (SVP). По словам ее представителей, из-за мигрантов страна становится менее безопасной. The Guardian отмечает, что, по предварительным опросам, 63 процента жителей страны не собираются голосовать за прекращение свободного передвижения с ЕС.

Референдум пройдет 27 сентября. Предложение отказаться от иммиграционного соглашения с ЕС — один из пяти вопросов, которые обсудят в ходе следующего общенационального голосования. Помимо передвижения с Евросоюзом, граждане проголосуют по решению о пакете на покупку новых истребителей и выскажут мнение по предложениям, связанным с семейной политикой, а также с дикой природой и охотой.

В 2014 году Швейцария уже проводила референдум о прекращении свободного передвижения. Тогда большинство проголосовали за то, чтобы сохранить такую систему.

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