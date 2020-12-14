Мир
 
Последние новости
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса
В Нидерландах введут локдаун
Спрогнозирован срок спада пандемии коронавируса в России
Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19
В МИД России высказались о признании Байдена президентом США
Госдеп назвал Россию целью санкций против Турции за С-400
В Швеции массово уволились врачи
Гол игрока «Лестера» обводящим ударом в девятку признан лучшим в туре АПЛ
Названы лучшие футболисты в истории спорта
Российских хакеров обвинили во взломе еще одного ведомства США
Новости партнеров
Прослушать новость

Рождественские подарки доставит Санта-Клаус с иммунитетом к COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

В ВОЗ заверили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусной инфекции и в этом году он доставит подарки детям по всему миру. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове, ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что разделяет обеспокоенность детей по поводу того, что рождественский волшебник из-за возраста входит в группу риска заболевания. «Я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке», — отметила Ван Керкхове.

Представитель ВОЗ также добавила, что главы многих стран специально облегчили санитарные ограничения из-за коронавируса, чтобы Санта-Клаус мог войти в воздушное пространство государства и развезти подарки. Она подчеркнула, что детям следует помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию, в том числе с Сантой, и выполнять все требования гигиены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин подал иск к Coca-Cola на 30 миллионов рублей за моральный вред
Реклама с заразившимся коронавирусом Санта-Клаусом рассердила зрителей
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США