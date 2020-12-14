Рождественские подарки доставит Санта-Клаус с иммунитетом к COVID-19

В ВОЗ заверили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусной инфекции и в этом году он доставит подарки детям по всему миру. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове, ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что разделяет обеспокоенность детей по поводу того, что рождественский волшебник из-за возраста входит в группу риска заболевания. «Я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке», — отметила Ван Керкхове.

Представитель ВОЗ также добавила, что главы многих стран специально облегчили санитарные ограничения из-за коронавируса, чтобы Санта-Клаус мог войти в воздушное пространство государства и развезти подарки. Она подчеркнула, что детям следует помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию, в том числе с Сантой, и выполнять все требования гигиены.