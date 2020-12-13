Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США

В США переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки, сообщает CNN.

10 декабря дежурившие возле торгового центра сотрудники правоохранительных органов заметили троих злоумышленников, пытавшихся угнать со стоянки машину Honda CR-V. Полицейские вмешались в ситуацию и быстро задержали двоих преступников, несмотря на сопротивление.

Позже департамент полиции Риверсайда опубликовал в сети видео задержания преступников. На кадрах видно, как одетый в эльфа офицер держит под прицелом одного из угонщиков. Отмечается, что третий злоумышленник успел скрыться. В полиции заявили, что уже идентифицировали его и скоро задержат.

Ранее модели снялись обнаженными с рисунками на теле в виде костюма Санта-Клауса. Американский визажист Фернелло Нельсон (Fernello Nelson) поделился фотографиями манекенщиц, на тело которых он нанес рисунок в виде боди с глубоким декольте.