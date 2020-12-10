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Санта-Клауса арестовали в США за домогательства к малолетнему

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Принс Картер
Принс Картер
Фото: Milford Police

Санта-Клауса из американского торгового центра арестовали за домогательства к малолетнему. Об этом пишет New York Post со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные в торговом центре Connecticut Post Mall. Арестован был 45-летний чернокожий Принс Картер, который работал в здании как Санта-Клаус.

По данным полицейского департамента города Милфорд, мужчина домогался несовершеннолетнего коллеги: хватал свою жертву и обнимал ее, а также оголялся перед ней в комнате отдыха для персонала. Пол пострадавшего не уточняется. Картеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии и риске причинения вреда несовершеннолетнему.

Представители торгового центра сообщили, что мужчине после произошедшего запрещено появляться на его территории. Отмечается также, что Картер может выйти на свободу под залог в 25 тысяч долларов.

В июне сообщалось, что в американском городе Хьюстон (штат Техас) мужчина хотел проникнуть в бизнес-центр методом Санта-Клауса — через вентиляционную трубу, — но застрял.


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