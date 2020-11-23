49-летнюю телеведущую пристыдили в сети за откровенный костюм Санта-Клауса

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном рождественском наряде и была обругана в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Star.

В своем Instagram-аккаунте 49-летняя знаменитость позирует на фото в костюме Санта-Клауса, который состоит из красно-белого мини-платья с меховой отделкой, капюшоном и открытым декольте. Кроме того, на ней были полосатые колготки такой же расцветки и черный ремень с золотой пряжкой на талии. Публикация набрала почти 40 тысяч лайков.

Пользователи сети пристыдили телеведущую за ее внешний вид. «Одевайся как 49-летняя, а не 19-летняя», «Аманда, тебе не 12, повзрослей уже», «Она так много денег потратила на пластические операции, что не может не выставлять свою фигуру напоказ», «Бедная старуха, которая ищет внимания», — высказывались они.

Ранее в ноябре Аманда Холден показала ноги под юбкой на видео и подверглась критике в сети. На кадрах она запечатлена в водолазке молочного цвета, коричневом кожаном платье бренда Karen Millen и бежевых сапогах на каблуках. Во время демонстрации своего наряда Холден делает разворот и взмахивает юбкой, оголяя ноги.