49-летняя ведущая показала ноги под юбкой на видео и подверглась критике в сети

Британская телеведущая Аманда Холден снялась на видео в наряде с откровенным вырезом и была обругана в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Star.

В своем Instagram-аккаунте 49-летняя знаменитость разместила сторис, на кадрах которой она дефилирует, демонстрируя свой наряд. На ней — водолазка молочного цвета, коричневое кожаное платье бренда Karen Millen стоимостью 329 фунтов стерлингов (33 230 рублей) и бежевые сапоги на каблуках. Во время демонстрации Холден делает разворот и взмахивает юбкой, оголяя ноги.

Пользователей сети смутила публикация, и они принялись обсуждать телеведущую в комментариях. «То, что она делает, это нелепость и дешевая реклама», «Аманда радуется тому, что чувствует себя сексуально, однако интересно, что о ней думают ее собственные дети», «Все ради дешевого внимания», — писали они.

В сентябре Аманда Холден задрала ногу в коротком платье и подверглась критике в сети. На кадрах она сидит на кресле в студии радиостанции Heart FM и перекидывает ногу на колено. Холден запечатлели с собранными волосами в наряде желтого цвета с мелким принтом.