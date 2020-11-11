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Ватикан официально признал американского кардинала укрывателем педофилов

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Станислав Дзивиш
Станислав Дзивиш
Фото: Wikipedia

Низложенный американский кардинал Теодор МакКаррик действительно покрывал священников-педофилов и сам был виновен в растлении малолетних — и об этом было известно еще до того, как он получил кардинальский сан. Об этом со ссылкой на внутреннее расследование Ватикана сообщает агентство Reuters.

Расследование было начато по требованию Папы Римского Франциска еще в 2018 году. Каждая из четырех епархий, где он служил, провела отдельное следствие. Всего были собраны показания у 90 свидетелей. Его признали виновным в совращении малолетних, сексуальных домогательствах ко взрослым семинаристам и в злоупотреблении положением.

Отмечается, что первые преступления он совершил еще в 1970-х, и слухи об этом были распространены среди католических священников — однако и Папа Римский Иоанн Павел II, и целый ряд высокопоставленных католиков верили МакКаррику, и в итоге ему удалось получить сан кардинала.

Открыто о его преступлениях заговорили лишь в 2017 году, уже при текущем Папе Римском — и тогда американец был низложен. Сейчас ему 90 лет, он живет в уединении. Свою вину в растлении малолетних он отрицает, а остальные данные оставляет без комментария. Адвокаты, представляющие его интересы, отказались комментировать расследование.

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