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Польского кардинала обвинили в покрывании священников-педофилов за деньги

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Станислав Дзивиш
Станислав Дзивиш
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Польского кардинала Станислава Дзивиша обвинили в покрывании священников-педофилов за внушительные суммы денег. Об этом говорится в репортаже польского телеканала TVN24: «Дон Станислав. Другое лицо кардинала Дзивиша».

Кардинал годами прикрывал истории, связанные с педофилией, брал за это деньги, предположительно, скрывая эту информацию от папы римского Иоанна Павла II.

В расследовании приводятся несколько историй, которые покрывал Дзивиш. Ему якобы было известно о польском священнике по имени Ян Водняк, который много лет назад приставал к подростку, а также священнике Стефане Д., уличенном в похожих действиях. Кардинал Дзивиш знал об обвинениях против своих священников, однако ничего не предпринял.

Также Дзивиш мог знать о пристававшем к семинаристам Познанском архиепископе Юлиуше Паеце. Помимо этого, кардинал покрывал приходского священника Михала М., пристававшего к шести девушкам в Тылаве.

В свою очередь Дзивиш утверждает, что не знал ни об одном эпизоде педофилии среди священников. «Я не видел, не помню, не знаю, не знал, я был выше этого», — приводит канал его слова.

Французский журналист Фредерик Мартель заявил, что имя Дзивиша уже всплывало в подобных скандалах не только в Польше. «Мексика, Ирландия, США, Аргентина. Когда возникает вопрос о сокрытии педофилии, всегда появляется имя Дзивиша. Он знал. Остается загадкой, сообщил ли он об этом Иоанну Павлу II», — сказал он.

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