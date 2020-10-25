Папа Римский впервые назначил кардиналом чернокожего сторонника ЛГБТ из США

Папа римский Франциск назначил 13 новых кардиналов, одним из которых впервые в истории стал афроамериканец. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что 72-летний Уилтон Грегори (Wilton Gregory), известный своей поддержкой ЛГБТ-сообщества, — не первый чернокожий кардинал в Ватикане, однако ранее на этот титул получали лишь священники из Африки.

После возведения в ранг кардинала 28 октября Грегори станет одним из высших лиц Католической церкви, а также войдет в коллегию кардиналов. Также на ближайшие восемь лет он получит право голосовать за следующего папу.

Уилтон Грегори стал католиком, когда был подростком. Он более 10 лет служил архиепископом Атланты, где стал известен как прогрессивный священнослужитель, выступающий за диалог. В 2019 году священник стал первым афроамериканцем, назначенным главой католической церкви в столице США — Вашингтоне.

Глава вашингтонской церкви считается самым влиятельным в стране из-за ее близости к политикам. Ранее занимавшие эту должность священники обычно были доверенными лицами в том числе американских президентов и иностранных дипломатов.