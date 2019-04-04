Главным католиком США стал чернокожий

Афроамериканец впервые назначен главой католической церкви в столице США — Вашингтоне. О таком решении Папы Римского Франциска стало известно в четверг, 4 апреля, сообщает Reuters.

71-летний Уилтон Грегори (Wilton Gregory) занимал должность архиепископа Атланты. Теперь он станет кардиналом — также первым чернокожим в истории римско-католической церкви. Кроме того, Грегори, вероятно, получит право голосовать на конклаве, который будет избирать следующего понтифика.

Отмечается, что мужчина стал католиком, когда был подростком. Он считается прогрессивным священнослужителем, предпочитающим диалог.

Агентство пишет, что глава вашингтонской церкви считается самым влиятельным в стране из-за ее близости к политикам. Так, люди, ранее занимавшие эту должность, обычно были доверенными лицами в том числе американских президентов и иностранных дипломатов.

Предшественник Грегори, кардинал Дональд Вюрл (Donald Wuerl), служил в этой должности 12 лет. Он подал в отставку в октябре 2018 года после доклада большого жюри. В нем Вюрла раскритиковали за неспособность пресечь случаи насилия в период, когда он был архиепископом Питтсбурга.

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Вюрл был преемником кардинала Теодора Маккаррика (Theodore McCarrick). Последнего исключили из рядов священнослужителей в 2019-м после того, как признали виновным в сексуальных преступлениях как в отношении взрослых, так и несовершеннолетних.

В последнее время доверие к католической церкви было сильно подорвано скандалами о сексуальном насилии во многих странах мира. Среди них — США, Ирландия, Чили, Австралия, Франция и Польша. Церковь была вынуждена заплатить миллиарды долларов компенсации пострадавшим, множество ее приходов закрылось.

В нескольких американских штатах все епархии ранее опубликовали списки священнослужителей, которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми.

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