Папа Римский разочаровался в католической церкви

Во время встречи с восемью жертвами священников-педофилов в Дублине Папа Римский Франциск заявил, что разочарован сообществом католической церкви, которое долгое время скрывало факты сексуального насилия над детьми, пишет «Би-би-си».

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В ходе своего выступления в Дублинском замке в субботу, 25 августа, папа раскритиковал священнослужителей, которые должны заниматься просвещением и защитой детей, но вместо этого совершают «бесчинства». «Неспособность епископов, священников, церковного руководства адекватно реагировать на эти отвратительные преступления справедливо вызвала негодование. Произошедшее останется причиной боли и стыда для всей католической общины. И я лично разделяю эти чувства», — сказал понтифик.

Он пообещал «любой ценой искоренить это бедствие» в католической церкви. На закрытой встрече с жертвами насилия, которая длилась 90 минут, папа сообщил, что заставит виновных в домогательствах отречься от сана.

Нынешний визит понтифика в Ирландию стал первым за последние 39 лет.

В середине августа в США был опубликован доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католических священников штата Пенсильвания. В 1300-страничном тексте говорилось о как минимум 300 священнослужителях-педофилах, чьими жертвами стали свыше тысячи человек. Среди их преступлений — не только изнасилования, но и принуждения к абортам, изготовление детского порно, покрывательство. В ответ официальный Ватикан объявил, что Папа Римский на стороне жертв насильников, а католическая церковь осуждает сексуальные домогательства в адрес детей.

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