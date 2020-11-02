Папа римский открестился от поддержки однополых браков

В Ватикане открестились от поддержки папой римским Франциском однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что слова о легализации гражданских союзов в документальном фильме Francesco были вырваны из контекста и не означают отказ от доктринальной позиции Ватикана. В пояснении говорится, что при монтаже две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге выглядят как единое целое.

Так, Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев. Говоря же об однополых браках, папа отказался одобрить их (утверждается, что это было вырезано из фильма), но допустил принятие государственных законов о гражданских союзах — это может позволить им пользоваться льготами и услугами, например, в здравоохранении.

21 октября сообщалось, что папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов, поскольку, с его точки зрения, ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть изгоем или несчастен из-за этого», — сказал Франциск, рассуждая о правах ЛГБТ-сообщества. Он добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов.

Ранее папа римский провел встречу с родителями ЛГБТ-подростков, где рассказал, что бог любит всех своих детей. При этом понтифик не говорил, что бог любит «именно ЛГБТ-детей», однако из его слов было понятно, что он не делает исключений и для подростков-гомосексуалов.

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