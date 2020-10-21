Папа Римский впервые выступил за легализацию однополых союзов

Папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов, поскольку, с его точки зрения, ЛГБТ-представители тоже имеют право на семью. Об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на документальный фильм Francesco.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть изгоем или несчастен из-за этого», — сказал Франциск, рассуждая о правах ЛГБТ-сообщества. Он добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов.

Отмечается, что папа стал первым понтификом, который высказался за однополые союзы, отступив таким образом от доктринальной позиции Ватикана, которую соблюдали все его предшественники.

Ранее папа Римский провел встречу с родителями ЛГБТ-подростков, где рассказал, что бог любит всех своих детей. При этом понтифик не говорил, что бог любит «именно ЛГБТ-детей», однако из его слов было понятно, что он не делает исключений и для подростков-гомосексуалов.

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