Мужчина попытался проникнуть в здание в стиле Санта-Клауса и застрял

В американском городе Хьюстон, штат Техас, мужчина хотел залезть в бизнес-центр через вентиляционную трубу, но застрял в ней. Об этом сообщает издание ABC13.

На видеозаписи показано, как спасатели вытаскивают мужчину, так как он не может пошевелиться. Он протиснулся в трубу вниз ногами больше чем наполовину собственного тела, но из-за широкой грудной клетки не смог пролезть дальше. Пожарным службам потребовалось не менее 45 минут, чтобы высвободить его.

Зачем он туда полез, неясно, в этом будет разбираться полиция. Личность мужчины не установлена, также неизвестно, сколько времени он пробыл в таком положении. В сети мужчину сравнили с Санта-Клаусом за схожий способ проникновения в здание.

Отмечается, что на крыше офисного здания его обнаружил житель Хьюстона Оскар Рамирез. По словам очевидца, предполагаемый вор рассказал, что якобы его кто-то преследовал, и именно так он решил скрыться и спастись от слежки.

В октябре прошлого года сообщалось о 72-летнем пенсионере из города Даллас, штат Техас, который выстрелил в вора, забравшегося ночью к нему во двор. На утро старик обнаружил тело застреленного незнакомца и сообщил о произошедшем в полицию.

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