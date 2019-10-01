Пенсионер заметил во дворе вора, убил его и лег спать

Житель американского города Даллас, штат Техас, проснулся, убил вора и вернулся ко сну. Об этом сообщает Inside Edition.

72-летний Джеймс Майкл Мейер (James Michael Meyer) утверждает, что около пяти часов утра в четверг, 27 сентября, его разбудил шум во дворе. Он выглянул на улицу и обнаружил, что в сарай пытается проникнуть незнакомец с киркой.

Мейер вооружился пистолетом, вышел во двор и крикнул не приближаться, или он будет стрелять. Когда злоумышленник проигнорировал предупреждение, пенсионер сделал первый выстрел. Вор выронил кирку и бросился наутек. Мейер выстрелил еще раз, после чего вернулся домой, лег в кровать и снова уснул.

Наутро он обнаружил возле дома мертвого незнакомца, лежащего лицом вниз. После звонка юристу Мейер обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Он арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве.

В 2016 году сообщалось, что 68-летний житель Сиднея выстрелил в грабителя из лука. Злоумышленнику пришлось убегать от разъяренного домовладельца со стрелой в ягодице.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!