Дерзкие воры умыкнули акулу из-под носа охраны

Видео: San Antonio Aquarium / Facebook

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, три вора сумели похитить из городского аквариума калифорнийскую бычью акулу. Об этом сообщает KSAT.

В краже участвовали женщина и двое мужчин. Один из них вытащил рыбу длиной около 45 сантиметров из открытого бассейна и с помощью сообщников завернул ее в мокрое одеяло. Затем они унесли ее в подсобку и посадили в ведро, которое поставили в детскую коляску и укатили на улицу.

Один из сотрудников аквариума сообщил о происходящем директору. Директор догнала похитителей на парковке и потребовала вернуть акулу. Мужчина за рулем объявил, что его сын болен, и не позволил заглянуть в автомобиль, после чего уехал, бросив сообщников.

В полиции не сразу поверили, что акулу действительно украли. «Когда нам позвонили, мы думали, что это какой-то розыгрыш, тем более сейчас по телевизору идет "Неделя акул" (цикл передач — прим. «Ленты.ру»)», — объясняет Джозеф Сальваджио (Joseph Salvaggio), возглавляющий полицию Леон-Вэлли.

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После изучения записей камеры видеонаблюдения в полиции заключили, что воры заранее ознакомились с аквариумом. По всей видимости, они пришли туда специально за акулой.

Сотрудники успели записать номер машины, на которой один из воров увез краденую рыбу. Автомобиль удалось найти, а через два дня полиция объявила о задержании двух подозреваемых. У них нашли акулу и вернули ее в аквариум. Как сообщает UPI, она не пострадала.

Калифорнийские бычьи акулы распространены у западного побережья Северной Америки. Максимальная зафиксированная длина составляет 1,22 метра. Длина экземпляра, похищенного в Сан-Антонио, составляла около 30 сантиметров.

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