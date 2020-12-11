Модели снялись обнаженными с рисунками на теле в виде костюма Санта-Клауса

Американский визажист Фернелло Нельсон (Fernello Nelson) поделился фотографиями моделей, на тело которых он нанес рисунок в виде традиционного костюма Санта-Клауса. Снимки появились на его странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах манекенщицы позируют обнаженными на фоне водоема и водопада в красных шапках с белым помпоном. При этом оголенные части тела девушек покрыты боди-артом красного цвета, который имитирует боди с глубоким декольте. Художник из Нью-Йорка также нанес черной краской на талию моделей рисунок в виде пояса.

Подписчики восхитились работой 36-летнего визажиста в комментариях под его публикацией. «У тебя талант! Это просто невероятно красиво», «Красивая девушка и ее костюм», «Очень сексуально», «Вау, у тебя превосходные работы», «Я сначала не понял, что это всего лишь боди-арт! Невероятно», — высказывались пользователи.

Ранее в ноябре журналисты нашли самые сексуальные костюмы минувшего Хеллоуина, созданные с помощью боди-арта. В Instagram-аккаунте косметического бренда go get glitter появились фотографии девушек, чьи наряды выполнены из страз. Так, одна из них попозировала обнаженной с боди-артом в виде серебристого платья с глубоким декольте.