Найдены самые сексуальные костюмы Хеллоуина для отказавшихся от одежды девушек

Журналисты Daily Star выбрали самые сексуальные костюмы минувшего Хеллоуина, созданные с помощью боди-арта. Соответствующий список появился на сайте издания.

Редакторы обратили внимание на Instagram-аккаунт косметического бренда go get glitter, который публикует в соцсетях бьюти-образы с применением блесток. Во время праздничных мероприятий на странице марки появились наряды из страз, предназначенные для решивших отказаться от одежды девушек.

Так, например, на одной из фотографий запечатлена модель с аппликациями из блестящих тыкв на груди и ягодицах вместо нижнего белья. На тело девушки на другом снимке нанесен грим в виде украшенных кристаллами шрамов, из которых струится фейковая кровь.

Редакторы также обратили внимание на кадр, где манекенщица позирует обнаженной с боди-артом в виде серебристого платья с глубоким декольте и принтом с пауками на глазах и груди. В их список также попала девушка в образе инопланетянки с голубым сверкающим гримом на лице и изображениями планет на теле.

Подписчики аккаунта оценили предлагаемые компанией «костюмы» и обсудили их в комментариях. «В этом году я буду выглядеть именно так, спасибо за идею!», «Это самый лучший вариант после всего сумасшествия с пандемией», «Очень эротично!», «Наконец-то я стану самой сексуальной женщиной праздника», — писали они.

Ранее в ноябре стало известно, что младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер перевоплотилась в кобру во время празднования Хеллоуина. Для соцсетей знаменитость снялась в облегающем наряде со змеиным принтом: в боди с глубоким декольте, легинсах, длинных перчатках и прозрачной обуви. Головной убор Дженнер выполнен в виде морды кобры с двумя клыками.