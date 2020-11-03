47-летняя бывшая супермодель в нижнем белье показала подготовку к Хеллоуину

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум разместила в своем Instagram видео, снятое во время подготовки к празднованию Хеллоуина. Публикация появилась в ее аккаунте.

На кадрах 47-летняя знаменитость лежит на матрасе в защитной маске и нижнем белье телесного цвета на спине, а несколько ассистенток наносят на ее тело темно-коричневый боди-арт.

«Как вы думаете, что это может быть?» — обратилась она к подписчикам в описании под роликом. Публикация бывшей манекенщицы собрала почти миллион лайков, комментарии к публикациям в ее аккаунте в настоящий момент закрыты.

В 2019 году Хайди Клум в течение 13 часов наряжалась в костюм для вечерники в честь Хеллоуина. На размещенной тогда в сети записи видно, как группа костюмеров и гримеров помогает ей воссоздать образ стимпанк-зомби: она одета в силиконовый костюм со множеством проводов, металлических деталей и «устрашающих» элементов в виде крови и внутренностей.