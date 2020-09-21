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47-летняя бывшая супермодель попозировала в бикини и возмутила поклонников

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Хайди Клум и Том Каулиц
Хайди Клум и Том Каулиц
Фото: @heidiklum

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум поделилась серией откровенных снимков вместе с мужем и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующая дискуссия появилась на Daily Mail.

На размещенных в Instagram кадрах 47-летняя знаменитость позирует на территории своего дома в обнимку с 31-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Клум запечатлели в белом бикини в крупный горох и соломенной шляпе, в то время как ее супруг был одет в разноцветные шорты, белую футболку и кепку. «Воскресенье», — подписала она пост, который набрал более 111 тысяч лайков.

Внешний вид телеведущей возмутил пользователей сети. «Что не так с ее животом? Он как бы деформирован. Также она выглядит так, будто беременна. Фу», «Возможно, пришло время перестать публиковать фото в купальном костюме. Она прекрасно выглядит, но уже слишком стара», «Боже, она забыла, что у нее пятеро детей! Неловко», «Ее лицо трескается. Она всегда выглядит так, будто обкурилась», — высказывались они.

Ранее в сентябре Хайди Клум снялась полностью обнаженной в день рождения мужа. На кадре она позирует без одежды на балконе, раскинув руки. Бывшая супермодель прикрыла себя полупрозрачным тюлем.

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