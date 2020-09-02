47-летняя бывшая супермодель снялась полностью обнаженной в день рождения мужа

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум снялась полностью обнаженной в день рождения своего мужа, 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На кадре 47-летняя знаменитость позирует без одежды на балконе, раскинув руки в разные стороны. Женщина прикрывает тело полупрозрачным тюлем, а на ее фоне видны бассейн и пальмы.

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Фотография Клуб собрала 133 тысячи лайков. Комментарии к своей публикации она закрыла.

Откровенные образы Хайди Клум нередко вызывали возмущение у ее поклонников. Так, в апреле ее в очередной раз высмеяли в сети за наряд с чересчур глубоким декольте: в таком виде женщина появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut. Зрители сочли наряд бывшей супермодели безвкусным и осудили ее в социальных сетях. «Хайди перевела все внимание на свою грудь, она готова была выпасть в любой момент», — отмечали пользователи Twitter.