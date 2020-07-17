46-летняя бывшая супермодель показала нижнее белье на фото с домашней тренировки

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена во время домашней тренировки. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 46-летняя экс-супермодель позирует боком к камере и с гантелями в руках в саду, на фоне тренажера. Клум одета в черный спортивный топ и легинсы, из-под которых видно ее нижнее белье. «Тело, разум, душа», — подписала знаменитость пост, который собрал 128 тысяч лайков.

Комментарии к своей публикации знаменитость закрыла.

Откровенные образы Хайди Клум нередко вызывали возмущение у ее поклонников. Так, в апреле ее в очередной раз высмеяли в сети за наряд с чересчур глубоким декольте: в таком виде женщина появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut. Зрители сочли наряд бывшей супермодели «безвкусным» и осудили ее в социальных сетях. «Хайди перевела все внимание на свою грудь, она готова была выпасть в любой момент», — отмечали пользователи Twitter.