46-летняя бывшая супермодель 13 часов надевала костюм на глазах у публики

Видео: heidiklum / Instagram

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в течение полусуток одевалась в костюм для ежегодной вечерники в честь Хеллоуина. Соответствующие видео появились в пятницу, 1 ноября, в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной в сети записи видно, как группа костюмеров и гримеров помогает Клум воссоздать образ стимпанк-зомби: она одета в силиконовый костюм со множеством проводов, металлических деталей и «устрашающих» элементов в виде крови и внутренностей.

В комментариях к постам поклонники модели оценили ее задумку. «Сдаюсь! Вы всегда будете королевой Хеллоуина!» — написал один. «Но как же ты будешь ходить в туалет?» — задался вопросом другой. «Это сумасшедше! Нет слов!» — высказался третий. «Как же много времени это заняло! Я была на работе восемь часов, потом вернулась домой, проверила трансляцию. И вот мне уже пора ложиться спать, а вы еще не закончили!» — удивилась четвертая.

Как отмечает Mashable, весь процесс переодевания происходил в витрине магазина Amazon Store в Нью-Йорке. В общей сложности перевоплощение заняло 13 часов.

Ранее в пятницу стало известно, что самая молодая в мире миллиардерша, основательница одноименного косметического бренда Кайли Дженнер повторила образ американской знаменитости Мэрилин Монро на Хеллоуин и снялась для обложки модного журнала V Magazine. На снимках 22-летняя Дженнер, перекрашенная в блондинку, позирует в атласном платье цвета фуксии и длинных перчатках в тон среди мужчин в костюмах.

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