47-летняя бывшая супермодель станцевала в белье и была обругана

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум разместила в своем Instagram видео в откровенном образе и подверглась критике со стороны поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

47-летняя знаменитость станцевала на камеру в собственном доме в черном комплекте нижнего белья бренда Savage X Fenty, который принадлежит поп-исполнительнице Рианне. В подписи к публикации, которая собрала почти 25 тысяч лайков, Клум поблагодарила певицу за присланный подарок.

Пользователи сети обругали супермодель за танцы в полуобнаженном виде. «Дешево и странно. Вспомните свой возраст, пожалуйста. Подумайте о своих детях», «Старение моделей — полный конфуз. Думаю, мужу она уже надоела, поэтому женщина ищет внимания в другом месте», «Меня смутил этот танец», «Уберите это. Твое время вышло, Хайди», — высказывались они.

В сентябре Хайди Клум попозировала в бикини и возмутила поклонников. Знаменитость поделилась серией откровенных снимков вместе с мужем, на которых она позирует в белом бикини в крупный горох и соломенной шляпе. Фанаты упрекнули ее в публикации откровенных фотографий.