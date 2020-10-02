Дэми Мур назвали старой и осудили за откровенный наряд не по возрасту

Американская актриса и бывшая модель Дэми Мур стала героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне, и получила осуждение в сети. На соответствующие кадры обратили внимание журналисты Daily Mail.

На снимках 57-летняя знаменитость позирует, сидя на диване в окружении других манекенщиц. Она снялась в кружевном боди черного цвета и колготках в сетку. Из аксессуаров на Мур — крупные серьги, колье и кольца.

Пользователи сети раскритиковали звезду за чересчур откровенный для ее возраста образ. «Ты слишком стара для этого», «Выглядит так, словно она уже не в состоянии долго стоять на ногах», «Дэми красиво постарела и выглядела бы гораздо лучше, если бы одевалась более сдержанно», «Какой позор! Она отчаянно нуждается во внимании. Просто показывает, насколько она несчастна в глубине души», «Страшная ведьма», — высказывались они.

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Вместе с Дэми Мур в рекламной кампании поучаствовали супермодели Белла Хадид и Кара Делевинь, а также диджей Су Джу, рэперша Лиззо и другие.

Ранее в октябре Рианна приняла участие в показе собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. На размещенных черно-белых кадрах певица позирует в кружевном нижнем белье, колготках в сетку, а также туфлях на каблуках в тон.