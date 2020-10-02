Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в показе собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Серия фотографий появилась на странице марки в Instagram.

На размещенных черно-белых кадрах певица позирует в кружевном нижнем белье, колготках в сетку, а также туфлях на каблуках в тон. В руках знаменитость держит кожаный пиджак. Из аксессуаров на ней — цепочка с крестом. Отмечается, что Рианна снялась в одежде своего бренда за кулисами показа, который состоялся 2 октября.

Фото опубликовано @savagexfenty

Автором съемки стал модный фотограф Деннис Леупольд (Dennis Leupold), который неоднократно фотографировал моделей для рекламы Savage X Fenty. Кроме того, он сотрудничал с изданиями Harper’s Bazaar, Attitude и Entertainment Weekly.

Вместе с Рианной в онлайн-показе поучаствовали супермодели Белла Хадид и Кара Делевинь, а также диджей Су Джу, рэперша Лиззо, актриса Деми Мур и другие.

Ранее американская манекенщица Белла Хадид снялась в рекламе Savage X Fenty в латексе. Ее запечатлели на диване в окружении других моделей. Звезда попозировала в кружевном белье черного цвета и блестящих босоножках на каблуках, а также латексных чулках выше колена и длинных перчатках из того же материала.