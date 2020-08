Рианна смыла макияж с лица на камеру и удивила поклонников

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна записала новый ролик об уходе за кожей лица перед сном из серии Go To Bed With Me. Его опубликовали на YouTube-канале издания Harper's BAZAAR.

Сначала на кадрах 32-летняя исполнительница умывается на камеру и смывает с лица мейкап специальным средством из собственной косметической линии Fenty Skin. Одновременно она рассказывает, что ее прежние средства для умывания очень стягивали кожу: «Я даже боялась улыбнуться, потому что думала, что мое лицо вот-вот треснет».

Затем Рианна показала процесс очищения пор на лице тоником. При этом она упомянула, что средство увлажняет кожу и надолго насыщает ее влагой. В заключение певица отметила, что во время всей процедуры она ни разу не воспользовалась бумажными салфетками или ватными дисками, и призвала зрителей так же заботится об экологии.

Поклонников удивила естественная красота знаменитости, и они высказались на эту тему под видео. «Боже, я обожаю эту женщину. Она гений», «Люблю ее как личность. Крутая!», «Королева — и с макияжем, и без него», «Ты красива в любом виде», — писали комментаторы.

Ранее в августе Рианна приняла участие в откровенной фотосессии для американской версии модного журнала Harper's Bazaar и попала на его обложку. Она попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty и комбинезоне Chanel белого цвета.