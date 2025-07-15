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11:40, 15 июля 2025Силовые структуры

Британского легионера ВСУ приговорили в ДНР

В ДНР дали 14 лет заочно наемнику ВСУ из Великобритании Адаму Уильсону Эннису
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 38-летнего гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Адама Уильсона Энниса. Его приговорили к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, Эннис прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку и вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Он воевал в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, реорганизованной в январе 2025 года в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем.

Британец заработал свыше 3,1 миллиона рублей.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован британский наемник — Бенджамин Лео Берджесс.

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