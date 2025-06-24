В зоне СВО ликвидировали еще одного британского наемника

В зоне СВО ликвидировали британского наемника Берджесса

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован еще один британский наемник — Бенджамин Лео Берджесс. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В зоне СВО ликвидирован еще один британский наемник Бенджамин Лео Берджесс (позывной волнистый попугайчик), родился 21 мая 1992 года в Портсмуте, Великобритания», — написал Рожин.

Ранее в России суд заочно приговорил связанного с европейской разведкой британского наемника — гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини, — к 14 годам лишения свободы.