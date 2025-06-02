Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

В России связанный с разведкой британский наемник Бонини получил заочно 14 лет

В России суд заочно приговорил связанного с европейской разведкой британского наемника — гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини, — к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Бонини признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2022 году он приехал на Украину и добровольно вступил в состав вооруженного формирования в качестве наемника. Британец получил подготовку и стрелковое автоматическое оружие, боеприпасы, обмундирование и другие материально-технические средства. Он принимал участие в боевых действиях против сотрудников силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. За это он регулярно получал денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что Бонини был снайпером разведывательного взвода в британских вооруженных силах. Кроме того, он работал в Африке и Афганистане. Помимо этого британец оказывал поддержку европейским разведывательным службам. В частности, наемник проводил операции, часто в составе небольших групп или автономно.