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12:30, 2 июня 2025Силовые структуры

Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

В России связанный с разведкой британский наемник Бонини получил заочно 14 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В России суд заочно приговорил связанного с европейской разведкой британского наемника — гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини, — к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Бонини признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2022 году он приехал на Украину и добровольно вступил в состав вооруженного формирования в качестве наемника. Британец получил подготовку и стрелковое автоматическое оружие, боеприпасы, обмундирование и другие материально-технические средства. Он принимал участие в боевых действиях против сотрудников силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. За это он регулярно получал денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что Бонини был снайпером разведывательного взвода в британских вооруженных силах. Кроме того, он работал в Африке и Афганистане. Помимо этого британец оказывал поддержку европейским разведывательным службам. В частности, наемник проводил операции, часто в составе небольших групп или автономно.

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