РИА Новости: Разыскиваемый РФ британский наемник связан с европейской разведкой

Британский наемник Гэри Бонини, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разыскиваемый правоохранительными органами России, сотрудничал с европейскими разведками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, британец служил был снайпером разведывательного взвода в британских вооруженных силах. Кроме того, Бонини работал в Африке и Афганистане. Помимо этого он оказывал поддержку европейским разведывательным службам. В частности, наемник проводил операции, часто в составе небольших групп или автономно.

Ранее суд Донецкой народной республики (ДНР) установил, что в марте 2022 года Бонини добровольно прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона, где прошел дополнительную военную подготовку. До августа 2022 года, он принимал участие в боях против Российской армии. За это ему заплатили больше 374 тысяч рублей.