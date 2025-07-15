Раскрыто отношение сторонников Трампа к помощи Украине

Atlantic: Значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Киеву

Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа выступает против помощи Украине. Об этом пишет The Atlantic.

«Большая часть сторонников Трампа и многие члены Палаты представителей из числа республиканцев решительно выступают против законопроекта, который предусматривает отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву», — говорится в материале.

Ранее Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.