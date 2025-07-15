Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 15 июля 2025Мир

Раскрыто отношение сторонников Трампа к помощи Украине

Atlantic: Значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Киеву
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Значительная часть сторонников президента США Дональда Трампа выступает против помощи Украине. Об этом пишет The Atlantic.

«Большая часть сторонников Трампа и многие члены Палаты представителей из числа республиканцев решительно выступают против законопроекта, который предусматривает отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву», — говорится в материале.

Ранее Трамп объявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны детали разговора Трампа и Зеленского. Они обсуждали давление на Путина и удары по Москве и Петербургу

    Раскрыт печальный финал осужденного по делу «Зимней вишни» пожарного

    Раскрыты подробности об избившем батюшку палкой в российском храме мужчине

    Звезда Сomedy Woman получила травму на съемках реалити-шоу

    Раскрыто отношение сторонников Трампа к помощи Украине

    Выпускающий ЗРК «Тор» завод утроил производство с начала СВО

    Британского легионера ВСУ приговорили в ДНР

    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

    Помогавший спецслужбам России с территории Украины американец обратился к Путину

    Раскрыт простой способ снизить риск рака на 20 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости