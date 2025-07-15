Германия запросила у США способное долететь до России оружие

Писториус: Германия планирует закупить у США ракетные комплексы Typhon

Берлин планирует закупить у Вашингтона ракетные комплексы Typhon, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров, в том числе и в России. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Таким образом, Германия может значительно повысить свою собственную обороноспособность, значительно повысить свой потенциал сдерживания, но также и возможности Европы», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус после беседы с американским коллегой Питом Хегсетом.

Также глава Минобороны ФРГ добавил, что соответствующее решение пока не принято, однако процесс официально запущен. Сообщается, что аналогичных ракет у бундесвера нет, а европейские аналоги появятся не раньше чем через семь лет.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не станет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новую просьбу Киева. Он аргументировал это тем, что у страны осталось «всего шесть систем Patriot».