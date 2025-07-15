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11:33, 15 июля 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ снизить риск рака на 20 процентов

Диетолог Нортон: Четыре минуты быстрой ходьбы снижают риск рака на 20 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Лейн Нортон заявил, что с помощью одного простого способа можно снизить риск развития рака на 20 процентов. Его специалист раскрыл в беседе с изданием Hola.

«Интенсивная прерывистая физическая активность может оказать мощное влияние на здоровье», — отметил Нортон. По его словам, для снижения риска развития рака подойдут такие упражнения, как быстрый подъем по лестнице, быстрая ходьба, приседания, бег на тренажере и растяжка.

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Энергичные упражнения должны продолжаться всего несколько секунд, но нужно делать много подходов, чтобы их общая длительность в день составила четыре минуты. Преимущество данного метода заключается в том, что при его использовании нет необходимости отрываться от повседневных дел. К примеру, приседать можно, пока греется чайник, а для ходьбы идеальным временем является телефонный разговор, заключил Нортон.

Ранее онколог Владимир Ивашков призвал не игнорировать запоры. В противном случае, по его словам, повышается риск развития рака толстой кишки.

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