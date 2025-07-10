Россиян предупредили об опасности игнорирования запоров

Врач Ивашков предупредил о риске рака толстой кишки из-за невылеченного запора

Длительное игнорирование запоров грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил онколог Владимир Ивашков. Об опасности этого состояния он написал в своем Telegram-канале.

«Регулярные запоры увеличивают риск развития геморроя и анальных трещин», — рассказал россиянам Ивашков. Кроме того, по его словам, невылеченный запор опасен тем, что повышает вероятность возникновения рака толстой кишки.

Для борьбы с этой проблемой врач призвал включить в рацион источники клетчатки: овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Также важно пить как минимум 1,5-2 литра воды в сутки и вести здоровый образ жизни, включающий в себя в том числе и регулярную физическую активность.

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