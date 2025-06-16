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17:37, 16 июня 2025Забота о себе

Перечислены неочевидные симптомы опухоли мозга

Онколог Исакова: Опухоли мозга могут проявляться внезапными обмороками
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Симптомом опухоли в головном мозге может быть не только головная боль, отметила онколог Суна Исакова. Неочевидные признаки этого заболевания она перечислила в беседе с «Известиями».

По ее словам, опухоли могут проявляться внезапными обмороками, изменениями зрения или проблемами с речью. Исакова объяснила, что в черепе нет большого пространства для роста опухоли, поэтому рано или поздно любые новообразования, независимо от того, доброкачественные они или злокачественные, в какой-то момент приводят к возникновению этих симптомов.

При появлении таких проблем онколог призвала как можно скорее обратиться за медицинской помощью, поскольку ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение. При судорогах, резком ухудшении зрения или потере сознания скорую помощь необходимо вызывать сразу, а в менее серьезных ситуациях необходимо обратиться к неврологу, заключила она.

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