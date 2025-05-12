Врач-онколог рассказала о профилактике меланомы

Онколог Исакова: для профилактики меланом следует наносить солнцезащитный крем

Врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, как можно снизить риск меланомы. О профилактике она рассказала в беседе с «Лентой.ру» во Всемирный день борьбы с меланомой.

В первую очередь для профилактики меланомы врач призвала отказаться от посещения солярия. Кроме того, она посоветовала наносить солнцезащитный крем от обоих типов излучения — А и В — с фактором защиты SPF минимум 15-30 на открытые части тела примерно за 20 минут перед выходом на улицу.

«Во избежание негативного влияния прямых солнечных лучей на кожу и слизистые, особенно в летние месяцы с 11 до 15 часов дня, рекомендуется носить одежду свободного кроя с длинными рукавами и головной убор. Также необходимо использовать солнцезащитные очки — при выборе этого аксессуара следует учитывать, что они должны блокировать ультрафиолетовые лучи типа А и В в диапазоне до 400 нм», — добавила доктор.

Врач добавила, что важно каждые три-шесть месяцев самостоятельно осматривать кожу. «Для оценки родинок, имеющих диаметр более 5 миллиметров, рекомендуется использовать алгоритм ABCDE и стоит насторожиться, если какая-то из них: A (asymmetry) — стала ассиметричной, B (border) — ее границы стали неровные, нечеткие, то есть появился плавный переход к нормальной коже, C (color) — цвет родинки стал неравномерным, либо она стала разноцветной, D (diameter) — начала быстро расти, увеличилась на 6 миллиметров и более, E (evolution) — начался рост узелков или выпуклых элементов на родинке либо они появились на прежде ровной поверхности родинки», — объяснила врач.

Любые изменения в родинке — повод обратиться к врачу-дерматологу, заключила врач.

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