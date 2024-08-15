Россиян призвали минимизировать количество красного мяса в рационе

Онколог Тамаева предупредила, что красное мясо и соль повышают риск рака

Онколог, маммолог, основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева рассказала, что часто вызывающая рак мутация клеток запускается из-за канцерогенов, попадающих в организм из еды. Содержащие их продукты врач перечислила «Ленте.ру».

По словам Тамаевой, накопление канцерогенов в организме происходит при неправильном питании в целом, но особенно активно при употреблении нитритов, нитратов, нитрозаминов, ароматических углеводов, большого количества животных жиров. В связи с этим онколог призвала россиян минимизировать количество соли, красного мяса, колбас, бекона, консервов, копченостей и шашлыков в рационе, так как эти продукты повышают риск развития опухолей.

Регулярное потребление более восьми граммов поваренной соли в день способствует накоплению в организме хлора — канцерогенного элемента. В сочетании с другими канцерогенными продуктами, например, алкоголем, соль становится катализатором повреждения слизистой желудка. Это в несколько раз повышает риски развития рака Фатима Тамаева онколог

Выпечка из белой муки с большим содержанием сахара, а также кукурузный сироп, присутствующий почти во всех фабричных сладостях, могут вызвать рак прямой кишки, рак груди и мочевого пузыря, предупредила врач. Вредит здоровью и синтетический подсластитель аспартам, который добавляют во многие диетические продукты. Попадая в организм, он распадается на аминокислоты и метанол, который при накоплении становится ядом и способствует развитию рака, объяснила собеседница «Ленты.ру».

В заключение она добавила, что каждые пять килограммов лишнего веса увеличивают риск онкологических заболеваний на 10 процентов. «Вероятная причина заключается в том, что у людей с избыточным весом повышен уровень провоцирующего рак молочной железы и эндометрия гормона эстрогена, а также инсулина и инсулиноподобного фактора роста, которые тоже могут стимулировать некоторые виды опухоли», — заключила Тамаева.

Ранее Фатима Тамаева оценила вероятность минимизировать риск развития онкологических заболеваний с помощью витаминов. Врач заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака.