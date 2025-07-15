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11:40, 15 июля 2025Наука и техника

Выпускающий ЗРК «Тор» завод утроил производство с начала СВО

Гендиректор Зиятдинов: Завод «Купол» утроил производство с 2022 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ижевский завод «Купол», выпускающий, в частности, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор», утроил производство с 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО). Об этом генеральный директор предприятия заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Да, наше производство в 2024-м выросло в 1,6 раза. Все обязательства перед заказчиками выполнены. Завод стал крупнейшим работодателем региона», — сказал руководитель.

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По его словам, вырос выпуск не только продукции военной назначения, но и гражданских товаров.

В феврале заместитель генерального директора Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что страны Африки проявляют большой интерес к боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО» производства «Купола».

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