В Африке заинтересовались российским «Тайфуном-ПВО»

Топ-менеджер «Алмаз-Антея» Дзиркалн: В Африке проявляют интерес к «Тайфуну-ПВО»

Страны Африки проявляют большой интерес к боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО». Об этом рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, передает ТАСС.

«Машиной интересуются ряд стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Африканские страны прямо заявляют свой интерес. Здесь речь идет, скорее, о странах, где нет таких больших комплексов, будем говорить, нападения, то есть серьезной авиации, нет крылатых ракет и так далее, скорее, такие, локальные конфликты», — сказал топ-менеджер на полях международной оборонной выставки IDEX-2025 в ОАЭ.

Двухосная машина «Тайфун-ПВО» получила турель со станком для крупнокалиберного пулемета на крыше и люк для пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора переносного зенитного ракетного комплекса. Машина позволяет выполнять задачи по прикрытию войск, в том числе на марше. «Тайфун-ПВО» обеспечивает защиту экипажа от бронебойных пуль и подрыва мин.

В апреле 2024 года стало известно, что в России запатентовали веерное устройство подачи боекомплекта для боевого модуля бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», исключающее заедание патронной ленты. Машина вооружена автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.