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19:05, 20 февраля 2025Наука и техника

В Африке заинтересовались российским «Тайфуном-ПВО»

Топ-менеджер «Алмаз-Антея» Дзиркалн: В Африке проявляют интерес к «Тайфуну-ПВО»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Страны Африки проявляют большой интерес к боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО». Об этом рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, передает ТАСС.

«Машиной интересуются ряд стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Африканские страны прямо заявляют свой интерес. Здесь речь идет, скорее, о странах, где нет таких больших комплексов, будем говорить, нападения, то есть серьезной авиации, нет крылатых ракет и так далее, скорее, такие, локальные конфликты», — сказал топ-менеджер на полях международной оборонной выставки IDEX-2025 в ОАЭ.

Двухосная машина «Тайфун-ПВО» получила турель со станком для крупнокалиберного пулемета на крыше и люк для пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора переносного зенитного ракетного комплекса. Машина позволяет выполнять задачи по прикрытию войск, в том числе на марше. «Тайфун-ПВО» обеспечивает защиту экипажа от бронебойных пуль и подрыва мин.

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