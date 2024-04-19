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15:06, 19 апреля 2024Наука и техника

В российском «Тайфуне-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта

В броневике «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В боевом модуле российского броневика «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание патронной ленты. Соответствующий патент на изобретение имеет Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаемая конструкция веерного устройства подачи боекомплекта реализована в боевом модуле защищенного автомобиля специального назначения ЗАСН-Д "Тайфун-ВДВ", в боевом модуле БМ30-В и БМ30-ДТ», — отмечается в документе.

В патенте указывается, что конструкция веерного устройства прошла испытания, которые подтвердили заявленные характеристики изобретения.

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В декабре прошлого года РИА Новости со ссылкой на компанию «Ремдизель» сообщило, что броневики семейства «Тайфун» планируется предлагать зарубежным заказчикам.

В августе источник ТАСС в силовых структурах заявил, что Воздушно-десантные войска России получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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