В российском «Тайфуне-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта

В броневике «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта

В боевом модуле российского броневика «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание патронной ленты. Соответствующий патент на изобретение имеет Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаемая конструкция веерного устройства подачи боекомплекта реализована в боевом модуле защищенного автомобиля специального назначения ЗАСН-Д "Тайфун-ВДВ", в боевом модуле БМ30-В и БМ30-ДТ», — отмечается в документе.

В патенте указывается, что конструкция веерного устройства прошла испытания, которые подтвердили заявленные характеристики изобретения.

В декабре прошлого года РИА Новости со ссылкой на компанию «Ремдизель» сообщило, что броневики семейства «Тайфун» планируется предлагать зарубежным заказчикам.

В августе источник ТАСС в силовых структурах заявил, что Воздушно-десантные войска России получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ».