ВДВ получили системы десантирования для «Тайфунов»
Источник ТАСС: ВДВ получили системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун»
Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
«Было уже произведено четыре десантирования без экипажа внутри. Платформа позволяет десантировать машины весом до 18 тонн», — сказал собеседник.
По его словам, в условиях специальной военной операции (СВО) десантирование техники при помощи новой системы не планируется, однако это может понадобиться в будущих конфликтах.
В марте Министерство обороны России показало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.