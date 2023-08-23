ВДВ получили системы десантирования для «Тайфунов»

Источник ТАСС: ВДВ получили системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Было уже произведено четыре десантирования без экипажа внутри. Платформа позволяет десантировать машины весом до 18 тонн», — сказал собеседник.

По его словам, в условиях специальной военной операции (СВО) десантирование техники при помощи новой системы не планируется, однако это может понадобиться в будущих конфликтах.

В марте Министерство обороны России показало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.