Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:54, 23 августа 2023Наука и техника

ВДВ получили системы десантирования для «Тайфунов»

Источник ТАСС: ВДВ получили системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Было уже произведено четыре десантирования без экипажа внутри. Платформа позволяет десантировать машины весом до 18 тонн», — сказал собеседник.

По его словам, в условиях специальной военной операции (СВО) десантирование техники при помощи новой системы не планируется, однако это может понадобиться в будущих конфликтах.

В марте Министерство обороны России показало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Рухнувший в России самолет приписали Пригожину

    Энтузиасты решили устроить крупнейшие за 50 лет поиски Лохнесского чудовища

    В США назвали предполагаемые планы России после взятия Купянска

    Десять человек погибли при крушении приписываемого Пригожину самолета

    Разбившийся в Тверской области самолет летел из Москвы в Петербург

    Бритни Спирс захотела помириться с отцом

    Кадыров рассказал об успешной вылазке разведчиков «Ахмата» в тыл ВСУ

    ВДВ получили системы десантирования для «Тайфунов»

    Дава объявил о начале ремонта в квартире

    Момент падения самолета в Тверской области попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости