Минобороны показало кадры применения «Тайфуна-ВДВ»

Минобороны России показало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО

Разведывательная группа Воздушно-десантных войск (ВДВ) России нанесла удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при помощи орудия бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«Для захвата опорного пункта выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ». Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-миллиметровой автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведгруппа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт с помощью беспилотника. После подавления огневых точек из бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд, который завершил захват опорного пункта.

Бронирование «Тайфуна-ВДВ» обеспечивает защиту экипажа и десанта от пуль калибра 12,7 миллиметра, а днище машины позволяет выдержать подрыв устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

В мае 2022 года телеканал «Звезда» сообщил, что в России началось серийное производство боевого модуля БМ-30-Д «Спица», который предназначен для установки на бронеавтомобили «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на «Тайфун-ВДВ».

