Россия начнет продвижение броневиков «Тайфун» на экспорт

«Ремдизель» подал заявки на показ броневиков «Тайфун» на зарубежных выставках

Компания-разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии АО «Ремдизель» планирует начать продажу броневиков семейства «Тайфун» зарубежным заказчикам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей предприятия, они намерены в 2024 году начать продвижение продукции на экспорт, в том числе бронеавтомобилей «Тайфун», что обусловлено ростом интереса к этой военной технике за рубежом.

Отмечается, что «Ремдизель» подал заявки на участие во всех международных выставках, где заявил свое участие «Рособоронэкспорт». Ранее бронеавтомобили показывались в основном на форуме «Армия» и максимум одном зарубежном салоне в год. Первыми зарубежными выставками для новых моделей «Тайфунов» в следующем году станут WDS в Саудовской Аравии и Defexpo-2024 в Индии.

В августе ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Воздушно-десантные войска получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ».