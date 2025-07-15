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11:39, 15 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

ВС РФ продвинулись к Константиновке и практически взяли под контроль Яблоновку
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продвинулись к Константиновке в Донецкой Народной Республике и практически взяли под контроль Яблоновку. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что Вооруженные силы РФ продвигаются сразу с нескольких направлений, до Константиновки остается менее десяти километров.

По данным источников канала, российские войска зашли в Петровку, сейчас идет зачистка поселка.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты нанесли серию ударов по Харьковской области на востоке Украины. Под ударом дронов оказались несколько городов Харьковской области. Российские военные поразили объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины.

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